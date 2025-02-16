Malatya'da Yıkım Sırasında Apartmana Zarar Verildi, Bina Tahliye Edildi

Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yandaki apartmana zarar verilmesi üzerine bina tahliye edildi.

Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören bir binanın yıkımı sırasında yan binanın kolonlarına zarar verildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bina sakinlerini hızlıca tahliye etti. Bu sırada evinden çıkamayan 78 yaşındaki Miyase Öksüz ise itfaiye ve UMKE ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarıldı.

Bekleyişini sürdüren polis ekipleri binanın çevresini boşattı.