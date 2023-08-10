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Malatya'da yaşanan depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında 2 çocuğun balkondan atlayarak kaçması, bir evin sallanması ve hayvanların yaşadığı korku görülüyor.

Malatya'da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere, deprem anında 2 çocuğun balkondan atlayarak kaçması yansırken, diğer güvenlik kamerasında ise bir evin sallanması görülüyor. Yine bazı işletmelerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de hayvanların deprem anında yaşadıkları korku da kameralara yansıdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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