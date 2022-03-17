Malatya'da yangın sırasında sundurmada mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da yangın sırasında sundurmada mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da yangın sırasında sundurmada mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Malatya'da yangın sırasında dumandan etkilenmemek için sundurmaya çıkan ve epilepsi nöbeti geçirerek mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'da yangın sırasında dumandan etkilenmemek için sundurmaya çıkan ve epilepsi nöbeti geçirerek mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesinde bir apartmanın merdiven boşluğunda, bebek arabası ve bisikletlerin bulunduğu alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İddiaya göre epilepsi hastası T.Ç, yoğun duman nedeniyle panik yaparak, apartmanın ön tarafındaki sundurmadan inmek istedi. Bu sırada epilepsi nöbeti geçiren T.Ç, burada mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sundurmada mahsur kalan T.Ç, de itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sedye ile ambulansa taşındı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Epilepsi, Malatya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title