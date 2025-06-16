Malatya'da Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Malatya Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen Mahallesi'nde meydana gelen yangında, ekipler 3 saatlik çalışma ile alevleri söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ederken, depremlerde hasar gören evler daha fazla zarar gördü.

YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Malatya Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen Mahallesi'nde ot yangınının sıçramasıyla evlerde çıkan yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, depremlerde hasar alan ve kullanılmayan 4 evdeki hasar yangın nedeniyle daha da büyüdü.

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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