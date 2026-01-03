Haberler

Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Güncelleme:
Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Vali Seddar Yavuz ve diğer yetkililer, İnderesi Tabiat Parkı'na yonca ve arpa bıraktı.

Malatya'da kar ve don nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, Milli Parklar Malatya Şube Müdürü Mihriban İncibaş ile Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, Beydağı eteklerindeki İnderesi Tabiat Parkı'na yonca balyaları ve arpa bıraktı.

Vali Seddar Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte son günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 25'e düştüğünü, kar kalınlığının yer yer 30 santimetre olduğunu anlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarının yem bulmakta zorluk yaşadığını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Ekosistemin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından yaban hayatın korunmasını dikkatle takip ediyoruz. Yaban hayatın beslenmede zorluk çekebileceği bir dönemden geçiyoruz. Yaban hayatın korunmasına ilişkin kurum ve kuruluşlar olarak besleme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yaban keçi popülasyonunun özellikle fazla olduğu, diğer yaban hayvanlarının ilimizde çokça bulunduğu güzel bir şehirde yaşıyoruz. Malatya her anlamda coğrafi olarak çeşitliliğe sahip bir il. Bu çeşitliliğin devamı gayret gerektiriyor, biz de bu gayreti tüm kurumlarımızla birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
