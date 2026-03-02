Haberler

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, operasyonda 1801 sentetik hap ve 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 7 adres ve araçta yaptığı aramada, 1801 sentetik ecza hapı, 80 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 10 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
