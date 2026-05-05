Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Mayıs'ta "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Malatya'da 2 Mayıs'ta "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 1 kilo 905 gram sentetik uyuşturucu ile 4 bin 146 sentetik ecza hap ele geçirilmişti.