Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 3 ikamette ve 3 şüphelinin üst aramasında, 3 bin 601 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA