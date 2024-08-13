Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada, 3 kilo 700 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 106 tabanca fişeği ile 4 tabanca şarjörü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.