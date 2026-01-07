Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş, 340 sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ele geçirmiş ve 14 zanlıyı yakalamıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.