Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 bin 361 sentetik ecza hap, 1 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.