Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı
Malatya'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeleri ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-7 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik operasyonlar düzenledi.
Ekiplerce, 7 ev ve 2 araçta yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş halde 7 bin 916 sentetik ecza, 48,91 gram sentetik uyuşturucu, 3 parça halinde 6,33 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.