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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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Malatya'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 3026 sentetik hap ve 80 gram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu 9 şüphelinin üzerinde, ikametlerinde ve 2 araçta arama yaptı.

Aramalarda, 3026 sentetik ecza hap, 80 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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