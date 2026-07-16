Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Malatya'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 3026 sentetik hap ve 80 gram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu 9 şüphelinin üzerinde, ikametlerinde ve 2 araçta arama yaptı.
Aramalarda, 3026 sentetik ecza hap, 80 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine