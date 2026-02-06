Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1791 sentetik ecza hap ve 759 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 1791 sentetik ecza hap, 759 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu
Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik

Tahmin etmekte zorlanacaksınız! Trump en sevdiği lideri açıkladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte