Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1791 sentetik ecza hap ve 759 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 1791 sentetik ecza hap, 759 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel