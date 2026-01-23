Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 8 gözaltı

Güncelleme:
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1966 sentetik hap, 465 gram esrar ve 157 gram bonzai ele geçirildi.

MALATYA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir haftalık teknik ve fiziki tabinin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1966 sentetik hap, 465 gram esrar ve 157 gram bonzai ele geçirildi. Ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
