Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da 11-12 Haziran'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 6 sentetik ecza hap, 381 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Malatya Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-12 Haziran'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, 4 bin 6 sentetik ecza hap, 381 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş