Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 438 Hap Ele Geçirildi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 bin 438 uyuşturucu hap bulundu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki narkotik suçlarla mücadelenin sürdüğünü belirtti.
Vali Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, belirlenen adreste yaptığı aramada, 4 bin 438 uyuşturucu hap ele geçirdiğini bildirerek, 1 zanlının yakalandığını kaydetti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel