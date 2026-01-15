Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen narkotik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1417 sentetik ecza maddesi ve 181 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1417 sentetik ecza maddesi ve 181 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
