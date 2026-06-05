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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 28 bin 630 sentetik hap ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 28 bin 630 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenlendi.

Ekipler, Malatya Otogarı'nda bir takside yaptığı aramada 28 bin 630 sentetik ecza hapı ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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