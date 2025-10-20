Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Bin 240 Hap Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da gerçekleştirilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda, 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Vali Yavuz, sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.