Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Bin 240 Hap Ele Geçirildi
Malatya'da gerçekleştirilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğünü belirtti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel