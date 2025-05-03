Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde narkotik dedektör köpekle arama yaptı.

Aramada, aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.