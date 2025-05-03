Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde yapılan aramada 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde narkotik dedektör köpekle arama yaptı.

Aramada, aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.