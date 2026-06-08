Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da 5 Haziran'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 28 bin 630 sentetik ecza hapı ele geçirilmişti.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Haziran'da kente uyuşturucu madde getirenlere yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da 5 Haziran'da kente uyuşturucu getirmeye çalışanlara yönelik operasyonda, bir takside yapılan aramada 28 bin 630 sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.