Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Haziran'da kente uyuşturucu madde getirenlere yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da 5 Haziran'da kente uyuşturucu getirmeye çalışanlara yönelik operasyonda, bir takside yapılan aramada 28 bin 630 sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.