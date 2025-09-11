Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve 16 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 16 bin 786 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.
Yavuz, Malatya-Ankara karayolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 16 bin 786 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel