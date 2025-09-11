Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve 16 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 16 bin 786 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

Yavuz, Malatya-Ankara karayolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 16 bin 786 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Karaman'dan sürpriz imza

Hikmet Karaman'dan sürpriz imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.