Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Zanlı Tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı. Operasyonda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltında alınan 14 zanlı tutuklandı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.
Operasyonda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfeğin ele geçirildiğini aktaran Yavuz, olayla ilgili yakalanan 14 zanlının tutuklandığını kaydetti.