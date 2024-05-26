Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Ö.Y.G'nin kullandığı 44 AFS 519 plakalı otomobil, Özalper Mahallesi İstasyon Kavşağı'nda, Ö.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari polis ekip aracı ve İ.H. idaresindeki 23 ER 659 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polis memurları Ö.A. ve E.T'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.