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Malatya'da Trump'a Tepki: 'Gazze Satılık Değildir'

Malatya'da Trump'a Tepki: 'Gazze Satılık Değildir'
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Malatya'da toplanan kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine karşı çıkarak, 'Gazze satılık değildir' temasıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında, Gazze'nin tarihi ve kültürel önemine vurgu yapıldı.

Malatya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi.

"Gazze satılık değildir" temasıyla eski Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan kalabalık, Kernek Karagözlüler Camisi yanına kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kudüs Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Söylemez, insanlık tarihinin en acı coğrafyalarından biri olan Gazze'nin bir arsa olmadığını, binlerce yıllık tarihiyle, kültürüyle ve kimliğiyle Filistin'in ta kendisi olduğunu söyledi.

Bu toprakların izzetli halkın özgürlük mücadelesinin, direnişinin ve varoluşunun simgesi olduğunu vurgulayan Söylemez, şunları kaydetti:

"Gazze'nin ve bütün yeryüzünün sahibi Allah'tır. Allah'ın mülkünü satın alabilecek hiçbir güç yoktur. Gazze, ümmetin onurudur, mazlum halklar için umuttur, en modern silahlara karşı gerçek imanı tadanların yok edilemeyeceğinin kanıtıdır. ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını açıkça desteklerken, Filistin halkının varlığını ve haklarını yok sayan ifadeler kullanmış, onları yurtlarından etmek için kirli planlar kurmaya kalkmış, tehditler savurmuştur. Gazze'yi haritadan silmeye çalışanlara tarih bir kez daha hatırlatacaktır ki Filistin halkı var olmaya ve direnmeye devam edecektir."

Tekbir getirip sloganlar atan grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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