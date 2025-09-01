Malatya'da Tren Otomobile Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Aydın Tarar ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tarar, hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kiltepe Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Aydın Tarar'ın (59) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobile yük treni çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel