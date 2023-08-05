Malatya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktör ile ağaç silkeleme makinesi arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Hasan Basri Bulut, kayısı bahçesinde traktörüyle hasada giderken kaza geçirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak Bulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.