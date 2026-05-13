Malatya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman kara yolu Karşıyaka Mahallesi yakınlarında İ.E. yönetimindeki 44 AGJ 554 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 23 DF 275 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar İ.E., G.E. ve B.Y. ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci