Malatya'da kaza sonrası çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde maddi hasarlı bir trafik kazasının ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Motosiklet ve otomobilin çarpışmasının ardından yaşanan tartışmada sürücüler darp edildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki 44 AGP 264 plakalı motosiklet ile Ç.G. yönetimindeki 44 T 0326 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası çıkan tartışmanın büyümesi üzerine darp sonucu yaralanan sürücüler, ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun