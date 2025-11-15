Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Malatya-Elazığ kara yolunda refüje çıkan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 18 yaşındaki sürücü Hasan Tuğaçar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan minibüsün sürücüsü Hasan Tuğaçar (18), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolu Yıldıztepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malatya yönüne giden Hasan Tuğaçar yönetimindeki 44 ADG 704 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Hasan Tuğaçar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Tuğaçar'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

