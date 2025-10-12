Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: 71 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trafik Kazası: 71 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kasım Dayan, kazada hayatını kaybetti. Diğer sürücünün tedavisi sürüyor.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kasım Dayan (71) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesi Kelhalil Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AGY 093 plakalı hafriyat kamyonu ile Kasım Dayan'ın kullandığı otomobil, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dayan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kasım Dayan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralı kamyon şoförünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

Kahreden anlar kamerada! Sahnede şarkı söylerken yere yığıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.