Malatya'da Trafik Kazası: 71 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kasım Dayan (71) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesi Kelhalil Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AGY 093 plakalı hafriyat kamyonu ile Kasım Dayan'ın kullandığı otomobil, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dayan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kasım Dayan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralı kamyon şoförünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.