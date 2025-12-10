Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobille bir kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

S.M. idaresindeki 44 PC 645 plakalı otomobil, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde, V.D. yönetimindeki 23 AAF 496 plakalı otomobil ve M.A'nın kullandığı 34 ZB 2444 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar V.D, M.D, S.M, M.A, H.A. ile Z.A kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.