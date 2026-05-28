İzmir'de 33 kedinin ölü bulunduğu olayda gözaltına alınan veteriner tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunmasıyla ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan veteriner hekim Hakan Erdem tutuklandı.

Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim Hakan Erdem gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan Erdem, Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Hakan Erdem, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla 24 Mayıs'ta serbest bırakıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. Bunun üzerine Hakan Erdem, bir gün sonra yeniden yakalanıp gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erdem, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

