Haberler

Bayram günü 3 kişiyi bıçaklayıp dehşet saçan zanlıya termal dronlu takibat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden bayram iznine çıkan şüpheli, aynı evde bulunduğu 3 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Termal dronla aranan zanlı bugün yakalandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden bayram iznine çıktığı iddia edilen ve aynı evde bulunduğu 3 kişiyi bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli, ekipler tarafından gece saatlerinde termal dronla arandı. Zanlı bugün yakalanırken, bıçaklı saldırıya ilişkin yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden bayram izni için dışarı çıktığı öğrenilen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan 3 kişiye bıçakla saldırdı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kentsel dönüşüm alanında "termal dron" ile arandı

Kaçan şüphelinin, Dereboğazı mevkisinde yer alan Cedit kentsel dönüşüm projesi şantiye alanına saklandığı ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Girişi tehlikeli olan, uçurum ve açıklıkların bulunduğu yüksek kesimlerde ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, gece karanlığında şahsın izini bulabilmek için bölgeyi termal dron ile havadan taradı ancak gece saatlerinde yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamadı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, aranan şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken, yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez 'Bilmiyorum' dedi

Konuşmaya damga vurdu! Yarım saatte tam 12 kez aynı kelimeyi kullandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu

Görüntüler Türkiye'den! Denizin olmadığı yerde ölü bulundu
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

Özel telefon görüşmesini anlattı! Bahçeli'den ezber bozan uyarı
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin

İsrail o kenti vurmaya hazırlanıyor: Evlerinizi bir an önce terk edin
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı