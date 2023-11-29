Malatya'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan tır sürücüsü ise jandarma tarafından yakalandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Görmemiş (20) yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönde gelen E.D. (27) idaresindeki 06 CRH 902 plakalı tır çarpıştı. Kazada tır sürücü olay yerinde kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası kaçan tır sürücü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, Dursun Görmemiş'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA