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Malatya'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde tırla çarpışan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Koşkan (55) idaresindeki 23 HR 545 plakalı otomobille sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADD 032 plakalı tır, Morhamam Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mustafa Koşkan ile araçtaki Ayşe Koşkan (54) ve Duygu Ecrin Koşkan'ın (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, işlemler için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
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