Malatya'da TIR, Yaya Geçidinde Yaya Çarptı: 1 Ölü

MALATYA'nın Darende ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Kalay (58), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. TIR şoförü, gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde ilçe merkezindeki D-300 kara yolu üzerinde meydana geldi. Zeki T.'nin kullandığı 06 ECH 286 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Kalay'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Kalay, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi sonrası Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hamit Kalay kurtarılamadı. Kaza sonrası tespit edilip, takip edilen TIR, 110 kilometre sonra kent merkezinde durduruldu. Kazaya karışmadığını iddia eden şoför Zeki T., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

