Malatya'da Termometreler 39 Dereceyi Gördü

Malatya'da termometreler 39 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise 42 derecenin üzerine çıktı. Son yılların en yüksek sıcaklığının yaşandığı kentte vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiği kentte sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.