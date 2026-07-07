Malatya'da inşaatın temel kazısı sırasında hasar olan bina boşaltıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın duvarlarında hasar oluştu. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören yandaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Cezmi Kartay Caddesi'ndeki bir binanın temel kazısı sırasında meydana gelen göçük sonucu yan taraftaki 2 katlı binanın duvarlarında hasar oluştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, binada bulunan daire sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun