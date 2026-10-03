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Malatya'da tefecilik operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'da polisin tefecilik yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yaklaşık 19 milyon 905 bin TL değerinde senet, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 85 fişek ele geçirildi.

MALATYA'da polis ekiplerinin tefecilik yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara faiz karşılığında borç para vererek senet imzalattıkları, bu alacakları tahsil etmek amacıyla da mağdurları tehdit ettiklerini belirledi. Tespit edilen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yaklaşık 19 milyon 905 bin TL değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli kesici alet ve 36 gram skunk ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis ekipleri tarafından 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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