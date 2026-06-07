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Malatya'da tavuk yüklü kamyon devrildi

Malatya'da tavuk yüklü kamyon devrildi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde canlı tavuk yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü T.T. yaralanırken, birçok tavuk öldü.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen canlı tavuk yüklü kamyonun şoförü T.T. yaralandı. Kazada birçok tavuk öldü.

Kaza, sabah saatlerinde Gözene Mahallesi'nde meydana geldi. T.T.'nin kontrolünü yitirdiği 44 ADD 752 plakalı kamyon, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şoför T.T. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyonda yüklü birçok tavuk öldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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