Malatya'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı
Malatya'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Başharık Mahallesinde, Mahmut Nedim Mutlu ile oğlu M.M. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
112 Acil Çağır Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisler, bina girişinde kan görünce kontrollü şekilde aparmana girdi, 3. katta kapısı açık daireye girdi.
Ekipler, Mahmut Nedim Mutlu'yu mutfakta yerde göğsünden bıçaklanmış buldu.
Bir odada sağ elinden yaralı bulunan şüpheli M.M. ise polise saldırmaya kalktı.
Etkisiz hale getirilen M.M. gözaltına alındı.
Sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Mahmut Nedim Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Mutlu'nun cesedi otopsi yapılma üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.