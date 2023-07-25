Malatya'da Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Malatya'da bir çift arasında çıkan tartışma sonucu, eşi tarafından bıçaklanan Büşra Alper hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Alper'in sorgusu devam ediyor.

MALATYA'da, tartıştığı eşi Mehmet Alper (33) tarafından bıçaklanan Büşra Alper (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Topsöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Alper ile eşi Büşra Alper arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Alper, bıçakla eşi Büşra Alper'i yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Büşra Alper, gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Büşra Alper, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Büşra Alper'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Mehmet Alper'in emniyetteki sorgulaması ise sürüyor.