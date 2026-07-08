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Taksinin motor bölümünde uyuşturucu ele geçirildi

Taksinin motor bölümünde uyuşturucu ele geçirildi
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Malatya'da polis operasyonunda taksinin motor bölümüne gizlenmiş 2 kilo 29 gram sentetik kannobinoid ham maddesi bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda, taksinin motor bölümüne gizlenmiş 2 kilo 29 gram sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası durdurulan takside hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada, taksinin motor kaputu altına gizlenmiş 2 kilo 29 gram sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi. Ekipler, takside bulunan ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililer, sentetik kannobinoid ham maddesinin kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek oran olduğunu belirtti.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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