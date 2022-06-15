Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 44 ACM 728 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı Beydağı Kavşağı'nda refüje çarparak takla attı.

Kazada, sürücü ile araçtaki U.C. yaralandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Beydağı Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title