Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 44 ACM 728 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı Beydağı Kavşağı'nda refüje çarparak takla attı.
Kazada, sürücü ile araçtaki U.C. yaralandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Volkan Kaşik - Güncel