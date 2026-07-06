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Midesinde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli yakalandı

Midesinde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli yakalandı
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Malatya'da gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin midesinde yapılan tetkiklerde 781 gram metamfetamin ve 473 gram eroin ele geçirildi.

MALATYA'da gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin midesinde, uyuşturucu madde tespit edildi. Yapılan operasyon sonrası metamfetamin ile eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Fiziki ve teknik takip sonrası yabancı uyruklu 2 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, arama gerçekleştirdi. Arama sonrası şüpheliler sağlık kuruluşuna götürüldü. Burada yapılan tıbbi tetkiklerde şüphelilerin midesinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile 109 kapsül halinde 781 gram metamfetamin ile 60 kapsül halinde 473 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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