Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçi aranıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçi aranıyor

AA - Ayhan İşcen - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçi aranıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çiftçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çiftçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçe kırsalındaki Ilıca Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mustafa Akkoyun (67), traktörünün tankerine su almak isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin su altı arama kurtarma ekipleri, kısa sürede gözden kaybolan Akkoyun için bölgede geniş çaplı arama tarama faaliyetine başladı.

Kanala giden su çiftçinin bulunması için kesildi.

Akkoyun'un yakınlarının bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

Arama Kurtarma, Hisarcık, Malatya, Çiftçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title