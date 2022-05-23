Malatya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Malatya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
Malatya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

M.D. (41) idaresindeki 44 ADN 472 plakalı otomobil, Cevatpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobili itfaiye aracına sabitleyip güvenlik önlemi alındıktan sonra içerisindeki yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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