Malatya'da Suç Operasyonu: 31 Şüpheliden 15'i Tutuklandı

Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yağma, tefecilik ve kumar suçlarına karıştıkları tespit edilen 31 şüpheliden 15'i tutuklandı. 16 kişi ise serbest bırakıldı.

MALATYA'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen ve eş zamanlı operasyonla yakalanan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yağma, tefecilik ve kumar oynanması için yer temini sağlama' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 24 Kasım'da yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 31 kişi yakalandı. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
